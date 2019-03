Zweten, zuchten en ploeteren bij de BD/ED Dorpenkwis

Het is nu niet wat je zegt dé ideale voorbereiding. Zo'n beetje de helft van het team van Non Bon Bini uit Megen had zaterdagavond een vrijgezellenfeest. Tot in de late uurtjes en met de nodige alcoholische versnaperingen. Lisa Brouwer zat er zondagmiddag na eigen zeggen niet al te fris bij. Maar het tweevoudig winnend team van de voorgaande edities van de BD/ED Dorpenkwis slaat zich er kranig doorheen.