2000 mkb’ers wachten nog op geld van banken voor derivatenkwestie

Ruzie bij lichtgroep Nordeon in Eindhoven beëindigd met kapitaalin­jec­tie

11:07 EINDHOVEN - Lichtgroep Nordeon met hoofdkantoor in Eindhoven gaat verder met één aandeelhouder. De ruzie tussen twee investeerders over aanvullende financiering voor de uit voormalige Philips-fabrieken ontstane groep is beëindigd.