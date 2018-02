270.000 nieuwe klanten voor T-Mobile dankzij populaire unlimited databundel

Nadat jarenlang honderdduizenden klanten bij T-Mobile wegliepen, zit de aanbieder sinds twee jaar weer helemaal in de lift. De echte grote groei volgde na de introductie van voordelige onbeperkte mobiele internetbundels begin vorig jaar. Die zijn een dikke hit. De aanbieder won in 2017 liefst 9,1 procent meer klanten.



Eind 2017 telde de aanbieder 3,25 miljoen klanten, precies een jaar eerder waren dat er nog 2,98 miljoen. Dat lukt de aanbieder met name dankzij de voordelige onbeperkt internetbundels. ,,Dat gaat ontzettend goed, we zijn daar heel blij mee," zegt Soren Abildgaard, ceo Nederland. Met het aantal prepaid-klanten meegerekend eindigde T-Mobile op 3,85 miljoen, een groei van 2,8 procent.



Ondanks de klantenwinst daalde de omzet met 3,1 procent. ,,Dat komt doordat de roaming in de EU is verdwenen en het feit dat smartphones boven de 250 euro sinds vorig jaar een koop op afbetaling vormen die onder de regels van de Wet op het Financieel Toezicht vallen," aldus Soren Abildgaard. ,,Meer mensen kopen daardoor hun toestel los, waardoor T-Mobile minder inkomsten binnenhaalt."