3 jaar celstraf geëist tegen directeur slachthuis voor fraude paardenvlees

De officier van justitie oordeelt dat het slachthuis en de eigenaar zich met onjuiste facturen, productspecificaties en pakbonnen schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. ,,De consument is bedrogen en de reputatie van de Nederlandse vleesindustrie ligt aan diggelen'', zei ze over de handelwijze van het slachthuis.



De werkwijze bij Van Hattem kwam aan het licht na het Europese paardenvleesschandaal in 2013. De vleessector was op zijn hoede en door een Franse afnemer van het rundvlees van Van Hattem werd in 2014 ontdekt dat er ook paardenvlees in was verwerkt.