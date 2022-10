327.000 werklozen zijn echt geen 327.000 ‘onjuiste mensen’

ASML mikt op parkeer­plaats voor werknemers bij zonnepa­neel­veld in Best

BEST - Parkeren medewerkers van ASML hun auto straks ook in Best? Als het aan de Veldhovense chipmachinefabrikant ligt wel. Het bedrijf mikt op een tijdelijk transferium voor personeel aan de Boslaan, vlak bij de A2.

