3D printerfabriek naar oude Philips fabriek op Strijp T in Eindhoven

EINDHOVEN - Additive Industries, de producent van geavanceerde automatische 3D metaalprinters voor de industrie, gaat verhuizen naar een fabriekspand op Strijp T. Het hoofdkantoor in gebouw Gerard op Strijp S komt daarin, alsmede de ontwikkelactiviteiten, assemblage van de machines en testfaciliteit van het bedrijf. De assemblage vindt nu nog plaats in de fabriek van toeleveranciers NTS Group.

De verhuizing is ingegeven vanuit de vorig jaar gepresenteerde ambitie om Additive Industries te laten groeien tot een top 3 bedrijf op de industriële 3D metaalprint markt in 2022. Met de verhuizing hoopt het bedrijf het snelgroeiende team van Additive Industries, met inmiddels circa 60 werknemers, voldoende ruimte te kunnen bieden voor verdere groei. Het totale oppervlak is een kleine 4000 vierkante meter, ruwweg zeven keer de huidige ruimtes.

Voormalig Philips pand

De nieuwe fabriek wordt gevestigd in een gerenoveerd voormalig Philips pand daterend uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Na renovatie, is het pand volgens het bedrijf volledig duurzaam en voldoet het aan de hoogste energiebesparingseisen en eisen voor de arbeidsomstandigheden.

„We zijn trots dat we onze intrek mogen nemen in dit inspirerend voorbeeld van industrieel erfgoed. We hebben de oorspronkelijke architectuur zoveel mogelijk bewaard en gecombineerd met een vleugje moderniteit”, zegt topman Daan Kersten van Additive Industries.

De producent van 3D printmachines maakt een onstuimige groei door. Een ondernemer in Ter Borg investeert in een nieuwe keten onder de naam K3D. In iedere vestiging van dit nieuwe bedrijf komen Eindhovense 3D metaalprinters te staan. Klanten in de buurt kunnen dan hierop hun onderdelen laten printen.

Nieuwe vestigingen