50-jarig Mikrocentrum wil in Veldhoven een vliegwieleffect bereiken

Alsof hij bevrijd is van een te strak keurslijf loopt directeur Geert Hellings van Mikrocentrum door hun nieuwe gebouw, dat morgen officieel wordt geopend. Gebouwd in 1995 voor ASML dat toen groeide en meer grandeur nodig had. Nu voor 4 miljoen euro gekocht en voor 3 miljoen verbouwd. „Na vijftig jaar was het nodig te verhuizen en het kan nu omdat we al jaren goed draaien met dit jaar een omzet van 8 miljoen euro. Bovendien zien we veel groeimogelijkheden.”