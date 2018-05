AAE in Helmond grijpt naast Koning Willem I prijs

In de categorie midden- en kleinbedrijf, waarin het Helmondse bedrijf één van de drie genomineerden was, kreeg de Friese Bouwgroep Dijkstra Draisma de begeerde prijs. In de categorie Grootbedrijf ontving het Amersfoortse Afas Software de prijs, die werd uitgereikt tijdens een ceremonie in de Stadsschouwburg in Nijmegen.