Aalberts en Arcelor voeren AEX aan

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 545,33 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 828,51 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,8 procent. Londen bleef achter met een verlies van 0,6 procent.

Grootste stijgers in de AEX waren industrieel toeleverancier Aalberts en staalfabrikant ArcelorMittal met winsten van rond 1,4 procent. Digitaal beveiliger Gemalto sloot de rij met een min van 1,7 procent.

Midkap

In de MidKap behoorde PostNL tot de grootste stijgers met een plus van 1,4 procent. Het postbedrijf kondigde aan dat financieel topman Jan Bos in het tweede kwartaal van volgend jaar vertrekt. Philips Lighting was de grootste daler met een verlies van 2,1 procent. Philips heeft opnieuw een deel van zijn belang in de voormalige verlichtingsdochter verkocht.

TomTom won 1 procent. De navigatiedienstverlener bereidt zijn bestaande samenwerking met Microsoft verder uit. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM liet weten zijn bestaande samenwerking met het Indiase Jet Airways verder uit te breiden en klom ook 1 procent.

ASR

ASR daalde 1,2 procent. Volgens analisten van KBC Securities waren de resultaten van de verzekeraar grofweg in lijn met de verwachtingen.

In Frankfurt won Siemens ruim 1 procent. Het Duitse concern is volgens The Wall Street Journal van plan zijn medische divisie naar de beurs in Frankfurt te brengen. Het onderdeel dat ziekenhuisapparatuur en zorgtechnologie maakt is een belangrijke concurrent van Philips (plus 0,3 procent).

London Stock Exchange (LSE) zakte 1,9 procent. Topman Xavier Rolet vertrekt per direct bij het beursbedrijf. Rolet had vorige maand laten weten eind volgend jaar op te stappen, maar die aankondiging leverde volgens hem zo veel negatieve publiciteit op dat langer aanblijven schadelijk zou zijn voor het bedrijf.

Euro

De euro was 1,1862 dollar waard, tegen 1,1878 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 57,75 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 63,28 dollar per vat.