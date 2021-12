Aandeelhouders Shell: geen problemen met verhuizing

Delen per e-mail

Tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering in Ahoy en via een videoverbinding kreeg dat voorstel voldoende steun. Houders van zo’n 58 procent van de aandelen stemden en daarvan was bijna iedereen, circa 99,8 procent, voorstander van de plannen.

Volgens Shell moet de versimpeling van de aandeelhoudersstructuur ervoor zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. De plannen om op papier een volledig Brits bedrijf te worden werden vorige maand bekendgemaakt.

Shell is nu al een Brits bedrijf, maar heeft een hoofdkantoor in Nederland en is voor de belastingen hier ook gevestigd. Nu dat gaat veranderen verliest het bedrijf ook het recht om zich Koninklijke te noemen. De officiële naam Royal Dutch Shell zal dan ook verdwijnen. Het bedrijf gaat als Shell verder.

Volledig scherm Tijdens de Shell aandeelhoudersvergadering hielden activisten een protest voor Ahoy in Rotterdam. © Delano de Klerck

Topman Ben van Beurden van het olie- en gasconcern, die vanwege ziekte niet aanwezig was bij de aandeelhoudersvergadering, noemde het verlies van de titel Koninklijke eerder al ‘bijzonder pijnlijk en betreurenswaardig’. Volgens hem verandert er, afgezien van de verhuizing van de top van het bedrijf naar Londen wat enkele tientallen banen kost, niets. Shell heeft in Nederland circa 8500 werknemers en het bedrijf blijft hier actief met onder meer de ontwikkeling van duurzame energie.

Dividendbelasting

De verhuizing van Shell zou zijn ingegeven door het niet afschaffen van de dividendbelasting in Nederland. Eerder besloot ook Unilever al om die reden op papier volledig Brits te worden. Ook dat hoofdkantoor staat in de Britse hoofdstad en niet langer in Rotterdam.

Buiten Ahoy, waar de aandeelhoudersvergadering werd gehouden, hadden zich enkele tientallen demonstranten van Code Rood en Extinction Rebellion verzameld. Zij menen dat de keuze van Shell om een volledig Brits bedrijf te worden aangeeft dat het het olie- en gasconcern alleen maar om geld geeft en zich niet interesseert voor ‘een veilige leefwereld’. ,,In plaats van te focussen op winst zou Shell de schade moeten herstellen die zij overal ter wereld aanricht”, aldus een woordvoerster van de organisaties.

Volledig scherm Voorzitter Raad van Bestuur Sir Andrew Mackenzie tijdens de aandeelhoudersvergadering in Ahoy. © ANP