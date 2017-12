Aangifte tegen Shell om corruptiezaak Nigeria

Het gaat om de aanschaf van exploitatierechten voor een olieveld voor de Nigeriaanse kust. Daarvoor telden Shell en het Italiaanse energieconcern Eni in 2011 omgerekend zo'n 1 miljard euro neer. Rond de transactie hangt al langer een zweem van corruptie, omdat de Nigeriaanse regering de opbrengst doorsluisde naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden oud-olieminister.

Ontwikkelingsorganisaties Corner House, Global Witness, HEDA en Re:Common deden eerder al aangifte in Italië. Volgens advocaat Barbara van Straaten willen haar cliënten met de nieuwe aangifte forceren dat het Openbaar Ministerie in Nederland ook overgaat tot vervolging.

Doorzoeking

Bij het strafonderzoek in Italië was het Nederlandse OM eveneens betrokken. Er is zelfs al eens een doorzoeking gedaan bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Verder loopt er nog een zaak in Nigeria zelf.