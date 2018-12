Aanhanger voor kleine huizen is hit voor Vlemmix uit Asten

ASTEN - De aanhangwagenmarkt groeit opnieuw. Vlemmix in Asten scoort in binnen- en buitenland met speciale trailers die als onderstel fungeren voor kleine huizen.

Het was een gok die geweldig goed is uitgepakt. Bij Vlemmix Aanhangwagens in Asten liepen ze 2,5 jaar geleden aan tegen een Duitse klant die een aanhangwagen wilde gebruiken als onderstel voor een klein huis. Een speciale trailer voor zo'n 'tiny house’ voor kleine huishoudens moest langer, breder en lager zijn. ,,We hebben er mallen voor laten maken. Als we er dertig van kunnen verkopen dan loont dat toch de moeite, dachten we", zegt Rick Vlemmix van het bedrijf.

De bescheiden aanhangwagenbouwer bleek een goudmijn te hebben aangeboord. Want overal in Europa is behoefte aan snel te realiseren kleinere huizen. Vlemmix verkocht in 2017 al zo'n 500 tiny house trailers. Dit jaar gaat de teller richting de 1000. ,,Zelfs vanuit Nieuw Zeeland weten ze ons te vinden. We zijn de enige in Europa die zo'n trailer kant en klaar met kenteken kan leveren", stelt Rick Vlemmix.

Het Astense bedrijf is dankzij de verkoophit van zijn nieuwe product in drie jaar tijd in omvang verdubbeld. Het liet een nieuw pand bouwen en heeft nu tien productiemedewerkers.

Marktaandeel

Hoewel vooral de export verantwoordelijk is voor de groei draagt de tiny house trailer ook bij aan de toename van het marktaandeel van Vlemmix in Nederland. Op de ranglijst van Bovag over de aanhangwagenmarkt neemt het een achtste plek in. In 2015 was Vlemmix nog nummer twaalf. In de eerste elf maanden van dit jaar verkocht het volgens de Bovag-lijst 702 stuks, goed voor een marktaandeel van 3,3 procent. Een dikke 100 daarvan zijn volgens Vlemmix tiny house trailers. Het bedrijf ziet vooral ook toenemende verkopen van boottrailers en aanhangwagens voor transport van machines.

Marktleider in de Nederlandse aanhangwagenmarkt is nog altijd Hapert. Dat zag met 3369 wagens zijn aandeel licht dalen, van 16,5 naar 16,1 procent. Plaatsgenoot Saris is opnieuw nummer drie met 1945 stuks en een marktaandeel van 9,3 procent.