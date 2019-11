Aannemer voor glasvezelnetwerken Spitters uit Waalre mogelijk overgenomen door Belgische partij

Onderdelenwinkel.nl failliet, 69 medewer­kers in Eindhoven en Son verliezen baan

16:26 EINDHOVEN - De webshop onderdelenwinkel.nl is failliet. Op het kantoor in Eindhoven en het distributiecentrum in Son werkten 69 (part-time) medewerkers, zegt waarnemend curator Ben Arends van Keizers Advocaten in Eindhoven.