Aantal Europese bankiers die meer dan miljoen per jaar verdienen groeit gestaag

In zeven jaar tijd is het aantal grootverdieners in de bankensector van de EU - zij die meer dan een miljoen euro per jaar verdienden - toegenomen met een derde. In 2010 waren het er nog 3.427, in 2017 4.859. Ongeveer driekwart van hen, 73,2 procent, woonde in het Verenigd Koninkrijk. De meesten werden in Engelse ponden uitbetaald.