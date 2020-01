‘Aantal faillissementen in Nederland zal sterk stijgen’

Rotterdam en Antwerpen melden recordvang­sten cocaïne in 2019

14:23 In de Rotterdamse haven heeft de douane vorig jaar een recordhoeveelheid van 38.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat is 50 procent meer dan in 2018. In de haven van Antwerpen werd 61.800 kilo cocaïne onderschept, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor en eveneens een record, zo meldt het FD vanochtend.