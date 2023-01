Aantal faillissementen stijgt, maar blijft historisch laag

In totaal gingen afgelopen jaar 2144 bedrijven failliet. Sinds het CBS in 1981 begon met het bijhouden van de faillissementen gingen alleen vorig jaar minder bedrijven failliet.

Dat 2021 een ongekend laag aantal faillissementen liet zien komt door de uitgebreide coronasteun die de overheid verleende aan bedrijven. Die hielp veel bedrijven op de been te blijven. Ook de fiscus stelde zich coulant op en verleende veel bedrijven uitstel van betaling van belastingen.

Belasting betalen

Die steun stopte het afgelopen jaar. De verwachting was dat daardoor veel meer bedrijven failliet zouden gaan. Zeker omdat er ook miljarden moesten worden terugbetaald aan belastingen. Voor bedrijven die al in zwaar weer zaten voor de coronapandemie zou dit het zetje naar een faillissement betekenen.

Maar het valt nog steeds heel erg mee met het aantal faillissementen. Zeker in vergelijking met de jaren vóór corona. Toen vielen er tussen de 3000 en 4000 bedrijven om per jaar. En in 2013, toen de economie kromp, gingen zelfs meer dan 9000 bedrijven onderuit.