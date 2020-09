Aantal sluitingen en coronaboetes in de horeca loopt op

Met de stijging van het aantal coronabesmettingen neemt ook het aantal boetes en sluitingen in de horeca toe. Veiligheidsregio’s hebben de controles en handhaving in kroegen en restaurants flink opgevoerd, om zo een tweede golf te voorkomen. Horecabazen maken zich zorgen. ,,Handhaven lijkt wel een doel op zich geworden.”

Restaurant ‘t Waaltje in Heerjansdam ging gisteren wederom in lockdown, ditmaal voor twee weken. De eetgelegenheid is op last van de veiligheidsregio gesloten, omdat er zeker zestien mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus, waaronder negen medewerkers. Voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid benadrukte ‘het essentieel te vinden’ dat bij een toenemend aantal besmettingen in een potentiële brandhaard direct in wordt gegrepen.

,,Ik begrijp heel goed dat een horecaondernemer zijn omzet hard nodig heeft, maar dit mag nooit ten koste gaan van de volksgezondheid”, aldus Kolff, tevens burgemeester van Dordrecht.

‘t Waaltje is niet de eerste horecagelegenheid die tijdelijk op slot is gegaan, en ongetwijfeld niet de laatste. Zo sloot de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, tevens voorzitter van het landelijk veiligheidsberaad, vorige week al één café en afgelopen donderdag twee cafés in zijn stad. Uit onderzoek van de GGD bleken daar tientallen mensen met corona-besmettingen zijn geweest.

Volledig scherm Barkeepster Iris Jenster en (eigenaar) Vincent van Brakel achter de bar van Café Pitchers en twee gasten: ‘Dit is zo niet vol te houden’ © RodneyPhotography



‘Niet vol te houden’

Ook in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag zijn meerdere cafés tijdelijk gesloten of horecaondernemers beboet, zoals in Amersfoort. ,,De coronamaatregelen treffen de horeca veel te zwaar en zijn niet vol te houden", verzuchtten cafébazen Derk Koetje en Jasper Moerdijk uit Amersfoort onlangs. Zij kregen, net als enkele collega’s boetes, omdat ze de regels in hun cafés aan het Amersfoortse uitgaansgebied de Hof niet zouden hebben nageleefd.

,,Je bent een soort politie-agent in eigen zaak. Je moet haast vaste gasten wegsturen omdat ze niet op hun kruk kunnen blijven zitten en geen afstand houden", beklaagde horecaondernemer Jasper Moerdijk zich. Volgens de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland zijn sommige burgemeesters zich er onvoldoende bewust van wat de huidige manier van handhaving voor (mentale) impact heeft op horecaondernemers en hun gasten. ,,In veel gevallen leggen burgemeester te snel de verantwoordelijkheid bij horecaondernemers neer en daarmee gaan voorbij aan de eigenlijke overtreder van de coronaregel, namelijk de gast”, is de boodschap van een woordvoerster.

Volledig scherm © ANP XTRA

Contrast

De strengere handhaving staat in schril contrast met hoe de veiligheidsregio's net na de heropening van de horeca op 1 juni toezagen op de naleving van de coronaregels. Hoewel gemeenten en ondernemers al vrij snel signaleerden dat gasten moeite hadden om de 1,5 meter afstand te houden, stond de boeteteller in de meeste plaatsen eind juni nog altijd op nul.

Nu het aantal besmettingen hard oploopt, wordt steeds strenger gecontroleerd op naleving van de coronaregels in de horeca en daarmee neemt ook het aantal boetes en sluitingen toe. Exacte cijfers ontbreken maar bij Koninklijke Horeca Nederland heeft men de indruk dat er op dit moment op ‘hele kleine’ overtredingen heel snel gehandhaafd, terwijl het aantal besmettingen in de horeca heel klein is. Landelijk is de horeca goed voor nog geen 4 procent van alle besmettingen die via bron- en contactonderzoek worden bestudeerd, zo bleek eerder uit RIVM-cijfers.

,,Gemeenten moeten handhaven bij excessen, niet om ondernemers te pesten. Soms lijkt handhaven een doel geworden, terwijl het een middel zou moeten zijn om het virus onder controle te houden", benadrukt de woordvoerster van de KHN.

Burgemeester Bruls van Nijmegen wuifde eerdere verwijten weg. Volgens de Veiligheidsregio-voorzitter kunnen cafébazen die last hebben van klanten die zich niet aan de coronaregels houden, politie en gemeentelijke toezichthouders inschakelen. Die zullen dan indien nodig beboeten.

Volledig scherm © ANP XTRA

Fatsoen

Bovendien benadrukte hij dat als geconstateerd wordt dat een ondernemer er alles aan doet om zijn klanten de regels te laten volgen, maar deze weigeren dat, er sancties kunnen volgen tegen klanten. Daarnaast deed hij een dringende oproep aan studenten - een relatief vaak besmette groep - om voorzichtig te zijn en zich verantwoordelijk te gedragen.

,,Als je al een feestje of gezellige bijeenkomst thuis hebt gehad, ga dan niet de stad in. Breng het fatsoen op om niet naar de kroeg te gaan. Stel dat je het virus verspreidt, dan is het de kroegeigenaar die de rekening betaalt en zijn zaak moet sluiten in het belang van de volksgezondheid”, luidde zijn boodschap.

De horecaondernemers houden hun hart vast voor wat er in de winter gaat gebeuren wanneer het te koud is om op terrassen te zitten en de klanten binnen een plaatsje zullen moeten vinden. De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis. Cafés en restaurants zagen hun omzet in het tweede kwartaal met bijna de helft kelderen door de gedwongen sluiting.

De afgelopen maanden zagen de horecaondernemers - met dank aan het zomerse weer en de uitbreiding van de terrassen - de omzetten wel wat stijgen, maar echt een vetpot werd het niet. Hoewel het aantal faillissementen nog meevalt, vreest Koninklijke Horeca dat het stilte voor de storm is. ,,Veel ondernemers zijn met lokale gemeenten in gesprek over de strengere handhaving en de mogelijkheden met bijvoorbeeld het uitbreiden van de terrassen voor de winterperiode. Het is te hopen dat er genoeg oog blijft voor de economische problemen van het virus”, aldus een woordvoerster van KHN.

