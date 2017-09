Aantal vrouwelijke topbestuurders weer omlaag

In 2016 waren er nog in totaal vijftien vrouwen te vinden in de raad van bestuur en raad van commissarissen van 83 beursgenoteerde ondernemingen. Dit jaar is dat gezakt naar dertien bij 85 bedrijven. Daardoor is nu 6,2 procent bestuurders vrouw. Bij commissarissen is dat 24,6 procent.



Volgens de onderzoekers voldeden zes bedrijven aan het streven van 30 procent vrouwen in zowel het bestuur als de raad van commissarissen. Vorig jaar waren dat er maar twee. Volgens onderzoekster Mijntje Lückerath komt dat onder meer door bedrijven die wel al óf genoeg vrouwelijke bestuurders óf commissarissen hadden en die dit jaar op beide vlakken een voldoende scoren.



Achttien ondernemingen moesten het doen zonder vrouwelijke invloed. Ajax, FlowTraders en Pharming vielen daarbij in negatieve zin op met mannen op alle negen beschikbare functies. Wolters Kluwer scoorde het best met vier vrouwen op de negen beschikbare functies.