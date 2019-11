ABN Amro belooft geen negatieve spaarrente tot 100.000 euro, Rabobank en ING minder stellig

Van de drie grootbanken is ABN tot dusver de enige die met een harde toezegging komt dat het zijn klanten met een spaarsaldo tot een ton geen geld in rekening zal brengen. Rabobank zegt in een reactie ook niet van plan te zijn om gewone spaarders te laten betalen máár de bank wil geen garanties afgeven voor de komende jaren.

,,Een negatieve spaarrente is ongewenst, laat dat duidelijk zijn. We zullen er alles aan doen om dit te voorkomen”, aldus een woordvoerster van Rabobank. Volgens haar kan de spaarrente echter niet los gezien worden van bredere economische ontwikkelingen. Door de lage rente op de kapitaalmarkten gaan de spaarrentes bij banken al een hele tijd omlaag. ING doet met betrekking tot de spaarrente geen uitspraken ‘over toekomstige ontwikkelingen’.

Wettelijk verbod

Gisteren riep de Consumentenbond minister Wopke Hoekstra in een brandbrief op om een wettelijk verbod in te voeren op een negatieve spaarrente voor particulieren. De bewindsman zei een verbod op negatieve rente niet uit te sluiten. Wel wees hij erop dat een dergelijke, ‘zeer forse ingreep in de markt’ ook nadelen kent. Zo zou een verbod de effectiviteit van het beleid van de Europese Centrale Bank kunnen schaden en is in een ‘extreem scenario’ zelfs de financiële stabiliteit in het geding.