ABN Amro maakt excuses voor historische betrokkenheid bij slavernij

Voorlopers van ABN Amro zijn direct betrokken geweest bij slavenhandel, plantageslavernij en de handel in producten die hun oorsprong vonden in slavernij. De bank biedt excuses aan.

De bank vroeg het Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) om onderzoek te doen naar de geschiedenis, om meer zicht te krijgen op het eigen (slavernij)verleden. Nieuw is het niet helemaal: in 2006 vond er ook al een onderzoek plaats. Toen bleek al dat voorlopers van de bank betrokken waren bij het transport en de exploitatie van slaven in de achttiende en negentiende eeuw.



Vanwege verschillende overnames en splitsingen en vanwege de racismediscussie vond de bank het belangrijk dat er nieuw onderzoek plaatsvond. ,,Dat levert nieuwe informatie op over de slavernijbetrokkenheid van de historische voorlopers van ABN Amro, en over de financiële sector waar zij deel van uitmaakten”, concludeert dr. Pepijn Brandon, senior onderzoeker bij het IISG en hoofd van het onderzoeksteam.

Zo blijkt een van de voorgangers, Hope & Co, een spilfunctie te hebben gehad in de 18e-eeuwse internationale slavernij-economie. Hope & Co. was de grootste financiële en handelsonderneming van Nederland aan het eind van de achttiende eeuw. Slavernij-gerelateerde activiteiten waren een kernactiviteit van dit bedrijf.

Hope & Co haalde niet alleen een groot deel van haar winst uit slavernij gerelateerde activiteiten, maar het bedrijf bemoeide zich ook actief met het beheer van de plantages. Een andere voorganger van ABN, Mees & Zoonen, was betrokken als makelaar in verzekeringen van slavenschepen en transport van door slaafgemaakten geoogste producten. Het was weliswaar een kleinere speler, maar ook die activiteiten waren diep verweven met slavernij. ,,Financiële beslissingen genomen in kantoren in Amsterdam en Rotterdam hadden directe invloed op de levens van duizenden slaafgemaakten”, aldus Brandon.

,,In de meer dan 300 jaar geschiedenis van ABN Amro heeft de bank veel om trots op te zijn. We erkennen dat dit verleden ook zijn schaduwkanten heeft”, aldus ceo Robert Swaak in reactie op het rapport. ,,Het huidige ABN Amro kan deze periode uit haar geschiedenis niet ongedaan maken. We beseffen dat dit onrecht uit het verleden ook na de officiële afschaffing van de slavernij heeft voortgeduurd.”

De bank heeft de afgelopen tijd al gepraat met verschillende vertegenwoordigers uit de gemeenschappen van nazaten. Naast erkenning van het leed hebben ze behoefte aan concrete stappen om zo de maatschappelijke achterstand te helpen verminderen. ABN Amro gaat daarom onderzoeken hoe de bank zich kan inzetten om sociale ongelijkheid te bestrijden en diversiteit te bevorderen.

Ook gaat het kijken welke nieuwe initiatieven het kan ontwikkelen of ondersteunen. ,,We zullen over onze inspanningen en prestaties op dit onderwerp rapporteren in ons Integrated Annual Report. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is het Convenant ‘Social Impact’, dat we recent als eerste grote commerciële instelling tekenden met de gemeente Amsterdam. Daarin staan afspraken beschreven over stage- en opleidingsplekken bij de bank, schuldhulpverlening en het lokaal inkopen van producten en diensten in Amsterdam Zuidoost”, aldus Swaak.

De Nederlandsche Bank liet eerder ook onderzoek doen naar het eigen slavernijverleden. Daaruit kwam naar voren dat DNB had bijgedragen aan het in stand houden van slavernij. De eerste DNB-bestuurders waren meer dan hun tijdgenoten persoonlijk, bestuurlijk en politiek betrokken bij koloniale slavernij.

Wereldwijd is er een breed maatschappelijk debat gaande over racisme en ongelijkheid en de rol van bestuurders en bedrijven bij slavernij.

