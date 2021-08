ABN Amro opnieuw verdachte in onderzoek Openbaar Ministerie

De bank heeft voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis weer winst geboekt: 393 miljoen euro. Vorig jaar en in het eerste kwartaal van dit jaar noteerde het concern rode cijfers. Het verlies in het eerste kwartaal had vooral te maken met een schikking van 480 miljoen euro die de bank had getroffen met het Openbaar Ministerie. De controle op mogelijke criminele geldstromen en terrorismefinanciering was onvoldoende op orde.

Het OM doet hier alleen nog onderzoek naar individuele bestuurders die in het verleden de bank leidden, onder wie oud-topman Gerrit Zalm. Maar bij de presentatie van de nieuwste kwartaalcijfers blijkt dat het OM de bank nog in het vizier heeft voor een andere zaak. Justitie doet onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van de bank bij een zaak rond de verrekening van dividendbelasting, zo liet topman Robert Swaak in een toelichting weten.

Veel meer wilde hij er niet over loslaten. Mogelijk gaat het om een oude zaak rond de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Die kreeg vorig jaar in een beroepszaak te horen dat het nog miljoenen euro’s moest terugbetalen aan de Nederlandse Belastingdienst vanwege het onterecht terugvorderen van dividendbelasting.

Dividendstrippen

Bij dividendstrippen worden aandelen gekocht net voordat ze ex dividend gaan. Als het dividend binnen is, dan worden aandelen weer van de hand gedaan. Dat kan voor beleggers voordelig uitpakken, maar dat hoeft niet per se. Het kan worden gebruikt voor het ontwijken of het onrechtmatig terugvragen van dividendbelasting.

Hoewel de bank niet uitsluit dat ze te maken krijgen ‘met financiële gevolgen als een resultaat van het onderzoek’ is er geen voorziening getroffen. ‘De mogelijke financiële impact van het onderzoek kan op dit punt niet betrouwbaar worden ingeschat’, klonk het.

Duitsland

In Duitsland speelt er al langere tijd een zaak rond dividendfraude. Tot 2012 konden beleggers twee keer dividendbelasting terugvorderen terwijl één keer belasting werd betaald. Volgens topman Robert Swaak is de bank hierover met de Duitse belastingautoriteiten in gesprek. Het is niet duidelijk hoe de Duitse justitie de zaak precies zal aanpakken en of dit gevolgen heeft voor de bank. Wel heeft het concern een voorziening getroffen van 79 miljoen euro, zo bleek tijdens de presentatie.

Die voorziening drukt in elk geval niet zwaar op de resultaten. De winst pakte in het tweede kwartaal aanzienlijk hoger uit dan waar analisten op hadden gerekend. Zij gingen uit van 241 miljoen euro, het blijkt 393 miljoen euro. De positieve resultaten dankt de bank onder andere aan eenmalige baten. Zo verdiende het concern aan de verkoop van leningen in de energiesector. Verder zag de bank zijn hypotheekportefeuille groeien, de vraag naar zakelijke kredieten in Nederland bleef wel beperkt.

Zorgen dat mogelijk nieuwe coronavarianten roet in het eten kunnen gooien, heeft de bank niet. Topman Robert Swaak zei er wel rekening mee te houden dat als de overheid straks de steunmaatregelen afbouwt de vraag naar bankleningen bij bedrijven aantrekt, maar hij verwacht niet dat daardoor veel klanten in de problemen komen.

Vanwege die verbeterde vooruitzichten heeft de bank besloten om een deel van het geld dat het in coronatijd in de zogeheten stroppenpot heeft gestopt - bedoeld voor leningen die mogelijk nooit zouden worden terugbetaald - vrij te laten vallen. Het gaat om een bedrag van 79 miljoen euro. Verder meldde de bank nog dat ze net als enkele andere banken in oktober weer dividend gaat uitkeren aan de aandeelhouders.

