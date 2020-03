ABN Amro trof in geheim miljoenenschikking met fiscus Italië

Een onderdeel van voorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld. Dat blijkt uit documenten die door het ministerie van Financiën zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur door Follow The Money.



Fortis, de bank die in 2008 omviel en deels opging in het door de Nederlandse overheid geredde ABN Amro, heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan CumEx-handel, en heeft daarmee onder meer de Italiaanse fiscus ernstig benadeeld. ABN Amro lichtte in april 2010 het ministerie van Financiën uiteindelijk in over dit lijk in de kast.