ABN AMRO verliest honderden miljoenen euro’s door coronacrisis

Net als bij andere banken moest ABN AMRO erg veel geld opzijzetten voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. De kredietvoorzieningen bedroegen in totaal 1,1 miljard euro. Volgens Swaak werd dit bedrag vooral gestuwd door twee uitzonderlijke klantdossiers. Vanwege een klant in de Verenigde Staten die in de problemen kwam en een mogelijk fraudegeval bij een klant moest zo’n half miljard euro opzijgezet worden. Daarnaast was sprake van omvangrijke collectieve voorzieningen voor sectoren die het eerst werden getroffen door de coronacrisis en door de val van de olieprijs.

'Behoorlijk resultaat’

De bestuursvoorzitter nam in april het stokje over van Kees van Dijkhuizen, die ruim drie jaar de leiding had. Een van Swaaks eerste opdrachten is om ABN AMRO na een roerige periode, waarin de bank onder meer verzeild raakte in een witwasonderzoek, in rustiger vaarwater te brengen. Daarna zal ook een nieuwe strategie moeten worden uitgestippeld. Daar is ABN AMRO inmiddels aan begonnen en daarover wordt na de zomer een update verwacht. Ook werkt de bank nog aan een eerder aangekondigde review van de grootzakelijke activiteiten.