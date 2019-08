ABN moet álle 5 miljoen particuliere klanten doorlichten op criminele activiteiten

‘Kiloknal­ler weer in opmars, supermark­ten stunten met vleesprij­zen’

8:06 Het aantal vleesaanbiedingen in Nederlandse supermarkten is in de eerste helft van 2019 met 17 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is de sterkste stijging in vier jaar. In een halfjaar tijd stuntten de elf grote supermarkten bijna achtduizend keer met vlees. Dat blijkt uit de stuntmonitor van Wakker Dier.