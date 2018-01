ABZ Diervoeding investeert in Eindhovense fabriek

EINDHOVEN - Melkzuur of mierenzuur in het voer? ABZ Diervoeding kan dankzij de fabriek in Eindhoven maatwerk leveren aan de leden.

Een recordproductie heeft ABZ Diervoeding in Eindhoven gerealiseerd. Liefst 20 procent meer voer voor varkens en pluimvee wist het vorig jaar te verkopen.

In de afgelopen vijf jaar na de fusie van Brameco-Zon in Eindhoven en Arkervaart-Twente in Nijkerk bouwde de coöperatie succesvol aan een positie als landelijke aanbieder van mengvoer voor runderen, varkens en pluimvee. Het ledental steeg sindsdien met bijna 30 procent van 1282 naar 1654 boeren. Vorig jaar wist de coöperatie 153 nieuwe afnemers aan zich te binden, met name varkenshouders.

Het grote aantal overstappers is volgens directeur Marcel Roordink te danken aan 'de goede naam en reputatie' die ABZ heeft opgebouwd met zijn voerprogramma's. De coöperatie investeert daarvoor fors in zijn fabrieken. Doel: maatwerk leveren. Goed voer, waarvan de samenstelling zo specifiek mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de dieren.

Jonge biggen bijvoorbeeld groeien beter met wat meer melkzuur in het voer. Oudere varkens gedijen goed met extra mierenzuur. Gemalen graan in varkensvoer verbetert de snelheid van de opname door de darmen. Maïs, tarwe en gerst dat in stukjes is geknipt, bevordert bij kippen de spijsverbetering. Kippen die zijn voorbestemd om eieren te leggen waaruit vleeskuikens worden uitgebroed, krijgen speciaal 'moederdierenvoer' dat in de vestiging in Eindhoven wordt geprepareerd.

Brokjes

De fabriek in Eindhoven is in de afgelopen jaren stuk voor stuk onderhanden genomen. Nog voor de fusie is al een nieuw magazijn gebouwd. Daarna volgden een uitbreiding van de perserij voor brokjes voor varkens en pluimvee, een zogenoemde walslijn voor het knippen van de granen en een verplaatsing en een uitbreiding van het vloeistoffenpark. Voor dit jaar staat een uitbreiding van de faciliteiten voor de 'kleine componenten' als mineralen, vitamines en aminozuren op het programma.

ABZ gaat steeds minder gebruikmaken van door de groothandel aangeleverde kant-en-klare mixen van voedingsstoffen. ,,Die zijn per definitie een compromis. Wij zijn onder meer melkzuur en mierenzuur los gaan aanbieden. Zo kunnen we mengvoeders maken met een precieze dosering op basis van zuivere componenten", zegt directeur Roordink.

In het aan het Beatrixkanaal gelegen complex verlopen veel van de werkzaamheden geautomatiseerd. De toename van het personeelsbestand van nu zo'n 50 in Eindhoven blijft beperkt tot enkele banen voor chauffeurs en verkoopmedewerkers.

Een volgende investering wordt voorzien in de maalmenglijn waar machines worden vervangen door grotere en flexibelere exemplaren. ABZ wil flexibiliteit in de productie om snel te kunnen wisselen van samenstelling van mengvoeders. De capaciteit wordt stap voor stap naar 300.000 ton per jaar gebracht. Dat belooft nog een sprong van bijna 40 procent ten opzichte van de recordproductie van meer dan 215.000 ton van vorig jaar. ,,De markt is er", is de overtuiging van Roordink.

Hij schat het marktaandeel van het 'middelgrote' ABZ tussen de 5 en 6 procent. De grote drie Forfarmers, De Heus en Agrifirm hebben gezamenlijk 60 tot 65 procent van de markt in handen.