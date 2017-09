Accountantsbedrijf Govers in Eindhoven deelt 90 jaar lief en leed van bedrijven in regio

Afspiegeling

„Vanaf de oprichting in 1927 is ons klantenbestand een mooie afspiegeling van het bedrijfsleven in de regio Eindhoven. In oorsprong waren dat vooral landbouwbedrijven en coöperaties. Later ook de industrieën waar de landbouwproducten werden verwerkt. En de landbouwmechanisatiebedrijven die zich weer ontwikkelden richting innovatieve maakindustrie. Wij ontwikkelden ons mee. In heldere lijnen schetst Paul Mencke, een van de vennoten de geschiedenis van Govers. „Internationalisering bood kansen en bedreigingen. De textielverwerkende industrie en de leerindustrie verplaatsten zich naar de lage lonen landen. Maar we hebben ook meegemaakt dat de Nederlandse maakindustrie een passend antwoord vond op de buitenlandse concurrentie, door de kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en innovatie te vergroten."

HARR

Hoewel Govers uiteraard een bedrijfskundige insteek heeft, is men ook benieuwd naar het verhaal achter de cijfers. „Daarvoor hebben hebben we het HARR analysemodel ontwikkeld, dat we in 1982 als merknaam hebben gedeponeerd. HARR is een methode om de vitaliteit van organisaties tegen het licht te houden", legt Mencke uit. „Geen eenzijdige nadruk op de omzet van een bedrijf, maar aandacht voor de meer relevante brutowinst. Ook geeft onze methode goed inzicht in de juiste verhouding tussen de inzet van mensen, bedrijfsmiddelen en diensten."



Essentieel voor Govers is dat her wordt gewerkt vanuit één vestiging.„Daardoor ken je als team de regio extreem goed. Na negentig jaar hebben we veel kennis in huis van de bedrijven die actief zijn in deze regio. Een groot deel daarvan zijn familiebedrijven, nu in hun tweede en derde generatie. Die vormen een basis voor onze continuïteit. De langste relatie bestaat zestig jaar", zegt Hans Evers, voorzitter en nestor van de zes vennoten. „Die bedrijven, maar ook de mensen die er werken kennen we heel goed. We maken lief en leed mee. We willen met onze bedrijven werken vanuit een partnerschap. Het gaat ons om de tent én de vent. Sorrie", lacht hij. „Ik heb geen vrouwelijke variant."

Voor hem op tafel ligt in een standaard een fles vintage Port uit het jaar 1927. „Die hebben we speciaal voor deze gelegenheid uit de kluis gehaald. Het is een fles met een opdracht", licht Evers toe. „Eind 2004 toen Dick Boers zijn voorzitterschap van de maatschap overdroeg aan Peter Dubbers overhandigde hij deze fles met de lastgeving om die te bewaren tot 2027. Opdracht is dat we in dat jaar van ons eeuwfeest alle actieve en voormalige vennoten uitnodigen om de ontkurking bij te wonen en gezamenlijk te proosten op de honderdjarige. De komende tien jaren blijft de geest in de fles."