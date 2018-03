Achmeazaak zet Europese investeringsbescherming op zijn kop

De Europese rechter heeft in één klap de arbitrage in 196 Europese investeringsovereenkomsten onderuit gehaald. Die zijn onverenigbaar met het Europese recht. In het oog van de storm: de Nederlandse verzekeraar Achmea, die een akkefietje van dik 22 miljoen heeft met Slowakije.

De nogal ingewikkelde zaak gaat terug naar 1991. Nederland en het op dat moment nog ongedeelde Tsjechoslowakije sloten toen een onderlinge overeenkomst ter wederzijdse bescherming van investeringen. Onderdeel van die overeenkomst: treden er ooit geschillen op, dan proberen we die onderling te regelen. Lukt dat niet, dan leggen we ze voor aan een scheidsgerecht.

In 2004 gooide het inmiddels onafhankelijke en tot de EU toegetreden Slowakije zijn verzekeringsmarkt open. Achmea zag kansen en bood er particuliere zorgovereenkomsten aan. Maar in 2006 draaide Bratislava de liberalisering van de zorgverzekeringsmarkt weer voor een stuk terug, en verbood het de uitkering van winsten uit het zorgverzekeringsbedrijf. In 2008 sleepte Achmea de Slowaken voor de arbitragecommissie met een eis tot schadevergoeding: 22,1 miljoen.

Hof

De arbitragecommissie wees die schadevergoeding vier jaar later toe, maar Slowakije ging in beroep bij de Duitse rechter (daarvoor bevoegd, omdat de Nederlands/Slowaakse arbitragecommissie in Frankfurt am Main is gevestigd). De hoogste Duitse rechter stapte vervolgens naar Luxemburg met de vraag of ‘losse’ arbitragecommissies eigenlijk wel verenigbaar zijn met het Europese recht. De advocaat-generaal, die het hof adviseert, vond van wel, maar het hof zelf besliste vandaag anders: de arbitragecommissies zijn geen nationale rechterlijke instanties, kunnen zelf geen adviezen vragen aan de Europese rechter en doen daarmee afbreuk aan het Unierecht.

De uitspraak zou niet superbelangrijk zijn als zij beperkt bleef tot Achmea, maar die staat nu juist niet op zichzelf: Europese landen sloten in de loop der tijd maar liefst 196 overeenkomsten voor investeringsbescherming met onderlinge arbitrage. Die arbitragecommissies staan nu allemaal op de helling. De lidstaten zelf zijn in twee kampen verdeeld. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Finland gingen ervan uit dat de onderlinge arbitrageregeling geen enkel probleem was en krijgen dus vandaag het deksel op de neus. Tsjechië, Estland, Letland, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Hongarije, Polen en Roemenië, alsook de Europese commissie, zagen wel problemen en zien vandaag hun gelijk bevestigd.

Over wat de uitspraak vandaag betekent voor de Achmea-vordering, durft hofwoordvoerder Stefaan Van der Jeught geen definitieve uitspraak te doen: ,,We zullen eerst moeten kijken wat de Duitse rechter hiermee doet. En ja: het is natuurlijk mogelijk dat die zaak inhoudelijk bij ons terugkomt.''

En nog een andere belangrijke opmerking van de Hofwoordvoerder: de uitspraak geldt voor investeringsovereenkomsten tússen Europese landen en dus niet automatisch voor identieke overeenkomsten tussen Europese en niet-Europese landen, waarin de geschillenbeslechting soms tot het eind toe ook een moeilijk punt was. Van der Jeught: ,,Daarover loopt nog een zaak met betrekking tot Ceta, de handelsovereenkomst met Canada. Daarover mag van onze rechters, later, nog een aparte uitspraak worden verwacht.”