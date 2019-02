Acht ton aan internetfraude kost Elco in Helmond en Aarle-Rixtel de kop

Zogenoemde CEO-fraude is de aanleiding geweest voor het bankroet in december van elektronicafabrikant Elco, zo blijkt uit het faillissementsverslag van curator Geurt te Biesebeek. Bij deze steeds vaker voorkomende vorm van internetfraude doen criminelen zich in e-mails voor als directeur of andere belangrijke persoon in een organisatie. Ze geven een medewerker van de financiële afdeling opdracht direct geld over te maken voor bedrijfsdoeleinden.