Achter de schermen met informatie schuilt NDS uit Eindhoven

Het beeldscherm met informatie wint terrein. Op vliegvelden, in bedrijven, op stations en in restaurants. De infoschermen worden steeds slimmer, weten Willie Jan Bons en Arthur Damen van NDS (Net Display Systems) in Eindhoven. Deze pioniers in software voor de aansturing van beeldschermen vertellen over een recente opdracht voor een restaurant. ,,Dat wil variabele prijzen hanteren. Prijzen worden aangepast aan de vraag. Of ze dalen als de houdbaarheidsdatum van een product in zicht komt."