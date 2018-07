ACM haalt malafide reisbureau VakantieGarant uit de lucht

Volgens waakhond ACM is dat in strijd met de wet. Ieder bedrijf dient te melden waarom wordt gebeld en wat ze verkopen. VakantieGarant vertelt de reden van bellen niet, ook is de aanbieder onduidelijk over het aanbod, zegt Evert Jan Hummelen, plaatsvervangend directeur Consumenten bij de ACM.



,,Consumenten zijn alleen gebonden aan een overeenkomst als de aanbieder zich aan de regels heeft gehouden. Als dat niet het geval is, is de overeenkomst niet tot stand gekomen en hoeft de consument ook niet te betalen."



Als VakantieGarant niet stopt volgt een dwangsom van 2500 euro per dag met een maximum van 125.000 euro. Volgens de ACM heeft VakantieGarant toegezegd zijn werkzaamheden te staken. De waakhond zal dat controleren.



De Consumentenbond is blij met het optreden van de ACM, maar waarschuwt vakantiegangers op te blijven letten. ,,VakantieGarant is helaas niet de enige aanbieder," stelt woordvoerder Gerard Spierenburg. ,,Allerlei bureautjes zoals BestTip, FlyAway of DeReisPlanner doen exact hetzelfde. Dit soort boeven en oplichters moeten gestopt worden."



