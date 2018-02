ACM: VodafoneZiggo moet kabel openstellen voor concurrenten

VIDEO In de bouw valt tijdens de kou weinig te doen: 'Maandag kunnen we weer'

10:07 EINDHOVEN - Ploft de temperatuur onder nul, dan krijgen bouwvakkers de kriebels, want het water in de mortel bevriest dan en valt er weinig uit te richten met een troffel. Zoiets als metselen of beton storten zit er gewoon even niet in.