Actie bij Brocacef in Eindhoven om cao

EINDHOVEN - Medewerkers van medicijnengroothandel Brocacef bieden donderdag in Eindhoven aan de directie een petitie aan. De besprekingen over een nieuwe cao voor het bedrijf liggen al maanden stil.

Volgens de vakbonden FNV en CNV is sprake van een ‘grove verslechtering’ van de arbeidsvoorwaarden zoals het bedrijf die voorstelt. ,,Het is een historische aanval op de toeslagen", stelt FNV-bestuurder Iris van der Veen.

Volgens de bonden wil Brocacef toeslagen voor avond-, nacht- en weekenddiensten met minimaal 30 procent verlagen. ,,Soms zou de hele toeslag zelfs moeten vervallen.”

Onbegrip is er bij medewerkers omdat Brocacef een goede financiële positie heeft, zo stellen de bonden. Het bedrijf bestrijdt dat niet, maar laat weten dat de nieuwe cao ‘op de toekomst is gericht en dat we een gezond bedrijf willen blijven'.

Brocacef is als farmaceutische groothandel marktleider in Nederland. Het bedrijf met hoofdkantoor in Maarssen bevoorraadt ziekenhuizen en apotheken. Het is in het hele land actief met ruim 900 medewerkers, waarvan zo'n 150 op het distributiecentrum in Eindhoven.

FNV en CNV willen een loonverhoging van 5 procent. Ook zouden afspraken over de uitzendkrachten moeten worden vastgelegd in de nieuwe cao. Bij Brocacef in Eindhoven zou meer dan de helft van het personeel bestaan uit medewerkers met een tijdelijke aanstelling. ,,Uitzendkrachten zijn bedoeld voor vervanging van ziekte en voor piekperiodes. Mensen die vast werk doen moeten een vaste baan krijgen”, vindt FNV-bestuurder Van der Veen. De voorgestelde ingreep in de toeslagen raakt ook juist deze groep van medewerkers, meent zij.

Na twee gesprekken zijn de cao-onderhandelingen gestaakt. ,,We vonden de voorstellen van de werkgever zo ingrijpend dat we ze met onze achterban hebben besproken. Zo willen we niet verder onderhandelen. Het bedrijf moet eerst met een nieuw voorstel komen.”