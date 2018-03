Action blijft groeien als kool en gaat ook sportartikelen verkopen

Nieuwe winkels

De omzetgroei kwam vooral door de opening van nieuwe winkels. In totaal werden vorig jaar 243 nieuwe zaken geopend in zeven verschillende landen. De opbrengsten in Frankrijk overtroffen voor het eerst die in het thuisland, ook al zijn er in Nederland nog wel iets meer winkels.



Action, dat in 1993 begon als klein winkeltje in Enkhuizen, bezit nu een kleine 1.100 filialen. De laatste jaren groeit de keten als kool. Toen de budgetketen in 2011 in handen kwam van private equityhuis 3i waren er 269 zaken, nu dus vier keer zoveel.



Dit jaar komen er naar verwachting meer nieuwe winkels bij dan vorig jaar, vooral in Frankrijk en Duitsland. Verder komen er vier distributiecentra bij, naast de bestaande vier.