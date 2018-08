Activistische belegger Third Point voor miljard euro in NXP

EINDHOVEN - De activistische belegger Daniel Loeb heeft met zijn investeringsfonds Third Point opnieuw een belang genomen in NXP.

Third Point kocht 10,75 miljoen aandelen in de chipfabrikant met hoofdkantoor in Eindhoven. Dat is goed voor een belang van ruim 3 procent.

De investering, goed voor ongeveer 1 miljard euro, blijkt uit een melding bij de Amerikaanse beursinstantie SEC. Third Point is ingestapt in het afgelopen tweede kwartaal. Dat is voordat de beoogde overname van NXP door Qualcomm op 26 juli definitief werd afgeblazen.

Third Point betaalde 109,27 dollar per aandeel. Na het mislukken van de overname daalde de koers naar zo'n 93 dollar. Sindsdien noteert NXP rond de 95 dollar. Qualcomm bood uiteindelijk 127,50 dollar per aandeel.