Additive Industries Eindhoven wil met Duitse SMS fabriek met 20 metaalprinters

EINDHOVEN - Additive Industries in Eindhoven ontwikkelt zich in razend tempo. Dat bleek gisteren tijdens het symposium Additive World op de High Tech Campus.

Het bedrijf, op het punt te verhuizen naar een grote gerenoveerde Philipsfabriek op Strijp T, maakt op diverse fronten plannen. Zo komt er behalve in Californië en Azië ook een vestiging in Groot-Brittannië. Verder is er een samenwerking gestart met het Duitse metaalconcern SMS Group.

Familiebedrijf dat wil innoveren

De potentie van deze laatste samenwerking is heel groot, zegt topman Daan Kersten. „SMS Group is een oud Duits familiebedrijf dat staal produceert en wil innoveren met metaalpoeders voor 3D metaalprinters. Om die poeders efficiënt te produceren en grote stromen restantpoeders op te waarderen is het goed om printers en fabriek bij elkaar te hebben. Dat gaan we testen in een fabriek in Mönchengladbach in Duitsland.”

In eerste instantie levert Additive Industries één machine voor deze testfabriek, maar de twee partijen maken grote plannen. Zo is er al een concept opgesteld met een poederfabriek in combinatie met een fabriekshal waarin twintig van de 1,8 miljoen euro kostende machines van Additive Industries staan opgesteld. Volgens Kersten moet eerst de testfabriek bewijzen dat het concept werkt en dan zou naar behoefte een fabriek met een dergelijke omvang kunnen ontstaan.

Intussen is de markt voor 3D metaalprintsystemen zich volop aan het ontwikkelen is. Tijdens de laatste Formnext beurs in Frankfurt werd een groot aantal machines gepresenteerd. Van kleine bedrijven overal ter wereld, maar ook van giganten zoals GE (General Electric).

Concurrentie op een hoogtepunt

Kersten ziet ook dat er een moment komt dat de concurrentie in deze markt op een hoogtepunt komt en dat de minder goede systemen het dan niet halen. „Dat is ook waarom we hebben gezegd tot de top 3 te willen behoren en we zien daar goede mogelijkheden voor. De meeste van onze concurrenten hebben productiemachines die gebaseerd zijn op 3D metaalprinters voor het maken van prototypes. Dat betekent dat bij die machines bijna alle handelingen door mensenhanden moeten worden gedaan. Wij hebben vanaf het begin als uitgangspunt gehad dat onze machine alles automatisch doet. Dus alleen metaalpoeder erin en gereed product eruit.”