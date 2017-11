Additive Industries in Eindhoven wil verkoopnetwerk opzetten

NXP in Eindhoven start ont­wik­kel­cen­trum voor autochips in China

11:43 EINDHOVEN - NXP begint in Chongqing in China een nieuw ontwikkelcentrum voor auto-elektronica. Dat is NXP donderdag overeengekomen met de lokale autoriteiten. Het centrum, waar in beginsel honderd mensen gaan werken, gaat de auto-industrie daar helpen de kennis te vergaren die nodig is om auto's te voorzien van NXP elektronica.