AEX begint met kleine winst

BLIK OP DE BEURSDe aandelenbeurs in Amsterdam bleef vandaag hangen rond de slotkoers van een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien na de verliesbeurt een dag eerder. Op het Damrak had Air France-KLM last van een adviesverlaging. Chiptester RoodMicrotec was in trek na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 560,25 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 846,75 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen 0,1 procent. Frankfurt verloor 0,1 procent.



Grootste stijger bij de hoofdfondsen was verf- en chemieconcern AkzoNobel met een winst van 1,2 procent na een adviesverhoging door Bank of America. Sterkste daler was kabel- en telecomconcern Altice met een min van 3,9 procent.

Air France

In de MidKap sloot Air France-KLM de rij met een verlies van 2,7 procent na een adviesverlaging door HSBC. De krant Il Sole 24 Ore meldde daarnaast dat de luchtvaartgroep samen met de Britse prijsvechter easyJet zich mogelijk toch mengt in de overnamestrijd rond de failliete Italiaanse branchegenoot Alitalia.



Op de lokale markt won RoodMicrotec ruim 13 procent. De chiptester zag de omzet vorig jaar met 16 procent stijgen. Topman Martin Sallenhag benadrukte dat Rood het nieuwe jaar is ingegaan met een historisch hoge orderportefeuille. Docdata zette de opmars voort met een plus van 34 procent. De aandelen van de voormalige lege beurshuls stegen sinds vrijdag ruim 460 procent in waarde. Het bedrijf heeft geen verklaring voor de sterke koersstijging.

Kerstperiode

In Londen zakte Tesco 3,2 procent. De Britse retailer zette tijdens de belangrijke kerstperiode minder om dan verwacht. Ook kleding- en voedingsketen Marks & Spencer verloor ruim 3 procent na dalende verkopen in het afgelopen kwartaal.



In Kopenhagen zakte juwelenverkoper Pandora 11 procent na tegenvallende omzetcijfers. Richemont won in Zürich 1,8 procent. De Zwitserse producent van luxegoederen heeft juist uitstekende zaken gedaan rond de feestdagen, geholpen door een aantrekkende vraag vanuit Azië. De Franse cateraar Sodexo daalde in Parijs 3,1 procent na publicatie van de omzetcijfers.



De euro was 1,1942 dollar waard, tegen 1,1965 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef onveranderd op 63,57 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 69,16 dollar per vat. De koers van de bitcoin hing op coinbase.com op het moment van schrijven rond de 13.723 dollar (omgerekend zo'n 11.487 euro).