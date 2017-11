AEX begint met winst

Rechter hakt knoop door in Amerikaanse top­amb­te­na­ren­strijd, Trump-kandidaat wint

1:14 Mick Mulvaney is voorlopig de echte baas van Amerikaanse financiële consumentenautoriteit CFPB. De federale rechter heeft dat dinsdag bepaald. Er was een machtsstrijd ontstaan binnen de organisatie tussen twee topfunctionarissen nadat Donald Trump vrijdag een interim-leider had aangesteld.