AEX keldert onder 400 punten na zware virusmaatregelen

KLM schrapt tot 2000 banen: ‘Impact van het coronavi­rus is enorm’

14 maart KLM wil het aantal voltijdsbanen met 1500 tot 2000 verminderen, wegens moeilijkheden in de luchtvaart door het coronavirus. Om dezelfde reden wil de luchtvaartmaatschappij werktijdverkorting aanvragen voor al haar personeel in het tweede kwartaal. Dat staat in een mededeling van KLM aan medewerkers.