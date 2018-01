AEX vindt weg omhoog

BLIK OP DE BEURSDe Europese beurzen vonden vandaag weer de weg omhoog. Beleggers hielden vooral de koers van de euro in de gaten, die in de afgelopen tijd sterk is opgelopen. Een dure euro is nadelig voor de Europese exportsector.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 567,16 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 849,58 punten. De beurs in Londen steeg 0,6 procent. Parijs klom 0,9 procent onder aanvoering van de luxemerken LVMH en Kering. Frankfurt bleef wat achter en noteerde een marginale plus.



De euro liep iets terug in waarde nadat de Amerikaanse president Donald Trump liet weten dat de dollar "sterker en sterker" zal worden. De eenheidsmunt was 1,2455 dollar waard. Donderdag steeg de euro nog met ruim een volle cent tot 1,2495 dollar, toen centralebankpresident Mario Draghi er niet in slaagde de opmars van de munt een halt toe te roepen.

Galapagos

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van ruim 2 procent. ING sloot de rij met een min van 0,2 procent. Shell won 0,5 procent. Het olie- en gasconcern heeft interesse in een overname van laadpalenexploitant Allego van netwerkbedrijf Alliander. Ook dingt Shell mee naar offshore-opdrachten in Mexico.



Chipmachinemaker ASML klom 0,4 procent na de resultaten van zijn belangrijke klant en aandeelhouder Intel. De Amerikaanse chipmaker grijpt de belastingverlaging in de Verenigde Staten aan om zijn winstuitkering op te krikken, maar ziet ook extra ruimte voor investeringen.



In de MidKap zette Sligro de stijging voort met een plus van 1 procent. Het groothandelsbedrijf won een dag eerder al ruim 3 procent na sterke resultaten. PostNL zakte 1,1 procent. Het postbedrijf mag volgens de rechter geen hoger tarief vragen voor zakelijke post die namens concurrenten wordt bezorgd, dan voor post van zijn eigen klanten.

MidKap