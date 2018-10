AEX ziet openingswinst verdampen

In de MidKap ging postbezorger PostNL aan kop met een plus van 3 procent dankzij een adviesverhoging door Berenberg. Maaltijdbestelsite Takeaway sloot de rij met een min van 2,3 procent.



In Londen zakte het Britse levensmiddelenconcern Reckitt Benckiser 4,6 procent na tegenvallende resultaten. De Duitse concurrent Beiersdorf, die ook met cijfers kwam, daalde 2 procent in Frankfurt. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa verloor 6 procent na tegenvallende kwartaalresultaten. Automaker Volkswagen kwam wel met goede resultaten dankzij sportwagenmerk Porsche en werd beloond met een koerswinst van 4,3 procent.



In Parijs werd de Franse bank BNP Paribas 3,9 procent lager gezet na publicatie van de kwartaalcijfers. BP won 3,9 procent in Londen. De Britse olie- en gasreus heeft zijn winst in het derde kwartaal meer dan verdubbeld.