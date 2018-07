Agenten op Amsterdam CS kregen afgelopen weekend een gevonden portemonnee overhandigd met daarin bijna duizend euro. Een politiewoordvoerder plaatste vervolgens verrukt een berichtje op Facebook: 'Een heel eerlijke toerist gaf tijdens onze ochtenddienst een bij de tramhalte gevonden portemonnee aan de collega's in het Centraal Station af.

Hij zei erbij dat 'er wel héél veel geld in zat.' Ik weet niet of de schrijver van het bericht dit vermeldenswaardig nieuws vond, omdat er niet dagelijks zulke goedgevoelde portemonnees worden teruggebracht. Of dat hij ervan opkeek dat het een toerist was die 'heel eerlijk' bleek te zijn.

Ik wil het even hebben over die groeiende afkeer van toeristen. Ik begrijp het wel, hoor. Toen ik een paar jaar geleden in Venetië was, werd alle romantiek om zeep geholpen door al die andere vakantiegangers. Het was nog knap lastig om een selfie te maken die niet leek op een groepsfoto op een Italiaanse bruiloft. En wanneer ik een dagje naar Amsterdam ga, baal ik er ook van als er net een groep Engelsen is neergestreken op het terras waar ik ook graag een wijntje had willen drinken.

Heel fijn dat Jan met de pet tegenwoordig een vliegreis naar Barcelona kan betalen. Maar daardoor wordt het op sommige plekken wel erg druk. Gevolg: lange files, rommel op straat, herrie, dronkenlappen in de goot, milieuvervuiling en een overschot aan souvenirwinkels. Dat verstoort de idylle voor andere vakantiegangers. En anders wel voor de oorspronkelijke bewoners die dagelijks moeten dealen met die overlast. Terwijl woonruimte steeds schaarser wordt, omdat een appartement veel meer oplevert als Airbnb voor toeristen. Niet gek dat 'toerist' een vies woord is geworden.

Maar ja, voor je weet ben je er zelf één. Bijna 12 miljoen Nederlanders gaan deze zomer met vakantie. En als we zelf met onze rolkoffer door Florence lopen, dan hopen we ook dat andere mensen een beetje aardig tegen ons doen. Ook is het fijn als iemand de weg wijst, als we na een sambucaatje te veel - het is tenslotte vakantie - ons hotel niet meer terug kunnen vinden.

Chagrijn is geen remedie tegen massatoerisme. Zelf het goede voorbeeld geven wel. Ga, als je geen schoolgaande kinderen hebt, liever buiten de zomervakantie. En kies eens Bulgarije als vakantiebestemming in plaats van Spanje of Italië. Het kan langs de Zwarte Zeekust begin november nog tegen de 20 graden zijn.