AFM waarschuwt voor malafide kredietverleners. ‘Louche partijen melden zich vaker in slechte tijden’

Daarvoor waarschuwde de financiële waakhond bij de presentatie van het jaarverslag. ,,Louche partijen melden zich vaker in slechte tijden’’, aldus AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest. ,,Juist nu is de consument kwetsbaar.’’ De AFM houdt nu onder andere bij of dubieuze kredietaanbieders meer gaan adverteren. Zo nodig zal direct worden opgetreden.



De toezichthouder kijkt ook nadrukkelijker mee bij de reguliere banken tijdens deze coronacrisis. Die hebben een zorgplicht voor hun klanten. Banken bieden klanten die geraakt zijn door de crisis bijvoorbeeld uitstel van aflossing en rente op de hypotheek aan. Daarmee krijgen ze lucht om de tijd van minder inkomsten te overbruggen.



,,Je ziet dat banken onderdeel van de oplossing willen zijn’’, zegt Van Geest. Maar voorkomen moet worden dat de oplossing van nu een probleem in de toekomst wordt. ,,Het mag geen nieuw verdienmodel voor de bank worden. Een klant moet bijvoorbeeld geen persoonlijke lening met hoge rente afsluiten om straks rente en aflossing te betalen. En ze moeten geen leningen verstrekken aan partijen die niet kredietwaardig zijn.’’

Iets dergelijks geldt ook voor verzekeraars, zegt bestuurslid Jos Heuvelman. Die geven nu soms uitstel van premiebetaling. ,,Voorkomen moet worden dat er volgend jaar een boeggolf van premiebetalingen komt die consumenten alsnog in de problemen brengt.’’ Verzekeraars moeten ook actief meedenken met manieren om kosten te besparen voor de klant. ,,Als er nu een wagenpark stilstaat moet je je afvragen of de verzekering daarvan wel door moet lopen’’, geeft Heuvelman als voorbeeld.

Pensioenen

De AFM deed vorig jaar onderzoek naar de toegezegde pensioenen. Bij twee fondsen werd bekeken of pensioenfondsen de hoogte van de pensioenen goed berekenden. Dat bleek lang niet altijd het geval. Sommige mensen kregen een hoger pensioen dan waar ze recht op hadden en moeten dat verschil nu terugbetalen.

De AFM is bezorgd over de uitkomst en gaat nu ook bij andere pensioenfondsen kijken of de pensioenen wel juist berekend zijn. ,,Soms gaat het om enkele euro’s verschil, maar soms ook om honderden euro’s’’, zegt Heuvelman. De AFM ziet in de fouten een nieuwe aanwijzing dat het pensioenstelsel erg complex is geworden. Een nieuw stelsel moet daarom vooral eenvoudig en goed uitlegbaar zijn aan de deelnemers.

Brexit

Afgelopen jaar investeerde de toezichthouder veel in extra mankracht en materiaal vanwege de brexit. Door de coronacrisis is de uittreding van Groot-Brittannië uit de EU een beetje op de achtergrond geraakt, maar het probleem ligt nog steeds op tafel. ,,Een harde brexit behoort nog steeds tot de mogelijkheden’’, waarschuwt bestuurslid Hanzo van Beusekom.

De afgelopen maanden hebben zich tientallen financiële partijen gemeld voor een vergunning om vanuit Amsterdam te handelen. Het gaat vooral om handelshuizen en platforms. ,,Mogelijk gaat 5 tot 20 procent van de totale Europese handel in grondstoffen en obligaties straks via Amsterdam lopen’’, aldus Van Beusekom.

Hoeveel Amsterdam kan profiteren van de brexit is nu nog onduidelijk. Bij een afscheid zonder akkoord komen veel partijen noodgedwongen vanuit Londen naar het Europese vasteland. Een deel daarvan wil zich dan in Amsterdam vestigen. De Britten willen graag een akkoord waarbij de handel zoveel mogelijk in Londen blijft.