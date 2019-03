'Afvalkosten drijven gemeentebelastingen op'

Fietshan­del na recordjaar: ‘Nog een paar jaar en dan heeft iedereen een e-bike’

8:04 Nog nooit werden er voor zoveel geld nieuwe fietsen verkocht als in 2018. We gaven 1,2 miljard euro uit in de fietswinkel. We willen luxer, mooier en vooral elektrisch fietsen. De e-bike is nu zelfs populairder dan de stadsfiets. ,,Als jij een keer op een e-bike rijdt, wil je er ook een.”