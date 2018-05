'Agressieve' verdrievoudiging bonus topman Unilever onder vuur

De voorgenomen loonsverhoging van de top bij Unilever gaat beleggers te ver. In Nederland én in Engeland, waar doorgaans niet zo moeilijk wordt gedaan over hoge beloningen voor topmanagers, dreigen kritische aandeelhouders het voedings- en wasmiddelenconcern te dwarsbomen.

Quote Als Unilever kennelijk zoveel geld in kas heeft, kan het ook over de brug komen met een beter loon voor medewer­kers Wouter de Jong Beleggersvereniging VEB noemt het nieuwe beloningsbeleid van Unilever 'agressief'. ,,Niet alleen gaat het basissalaris omhoog, er zit ook een vermenigvuldigingsfactor ingebouwd voor de lange termijnbonus. Als het bedrijf goed presteert kan die verdrievoudigen'', zegt VEB-woordvoerder David Tomic. ,,Wij stellen vraagtekens bij dat nieuwe beloningsbeleid en eisen daar donderdag tijdens de aandeelhoudersvergadering uitleg over.''

Topman Paul Polman steek afgelopen jaar ruim 11 miljoen euro op, een forse stijging ten opzichte van de 7,7 miljoen euro die hij in 2016 mee naar huis nam. Volgens het nieuwe beleid stijgt zijn vaste salaris dit jaar met 5 procent én kan hij straks 4,5 keer dat salaris als bonus krijgen. Nu is dat 'slechts' 1,8 keer. Dat voorstel wordt morgen in Londen en donderdag in Rotterdam op de aandeelhoudersvergaderingen van Unilever aan beleggers voorgesteld.

Gratis werk

De voorgenomen salarisstijging is om meerdere redenen opvallend. Juist ceo Paul Polman heeft zich in het verleden regelmatig kritisch uitgelaten over exorbitante beloningen van topmanagers. Zelf heeft hij een aantal keer salarisverhogingen geweigerd.



Drie jaar geleden liet hij in een interview met de Washington Post nog optekenen dat hij zich schaamde voor zijn hoge salaris en dat hij het werk zelfs gratis zou willen doen. ,,Op mijn niveau zouden mensen niet gemotiveerd moeten worden door salaris. Ik ga niet twee keer zo hard werken als ik dubbel zoveel betaald zou krijgen.'' De beloningenwedloop tussen bedrijven op de beste managers aan te trekken, leidt volgens Polman juist tot 'disfunctioneel gedrag'.

292 keer zoveel loon

Desondanks spant Unilever de kroon als het gaat om topsalarissen. In geen enkel Nederlands bedrijf is de loonkloof tussen de top en gewone werknemers zo groot. Polman verdient 292 keer meer dan de gemiddelde werknemer, bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van Het Financieele Dagblad.



,,Polman verdient nu al per dag wat de gemiddelde werknemer bij zijn bedrijf per jaar verdient. Als Unilever kennelijk zoveel geld in kas heeft dat de beloningen van de top nóg verder omhoog gaan, kunnen ze ook over de brug komen met een beter loon voor medewerkers'', zegt woordvoerder Wouter de Jong van CNV Vakmensen. De vakbond waarschuwt dat de producent van onder andere Calvé, Omo en Ben & Jerry's zijn borst kan natmaken voor de naderende cao-onderhandelingen.

In Londen dreigen belangrijke Britse en Amerikaanse beleggers het plan voor hogere topbeloningen bij het was- en levensmiddelenconcern morgen af te wijzen. De Investment Association, dat grote Britse investeerders vertegenwoordigt, adviseert zijn achterban tegen te stemmen, net als de Amerikaanse stemadviseur ISS.

'Brexit'

Op de achtergrond speelt ook de onvrede van Britse beleggers over het besluit van Unilever om de Londense helft van zijn hoofdkantoor naar Rotterdam te verhuizen. Die 'brexit' dreigt ongunstig uit te pakken voor Britse aandeelhouders. Als het aandeel Unilever niet in de Britse FTSE-index blijft (de belangrijke graadmeter met de honderd grootste aan de Londense effectenbeurs genoteerde bedrijven), lopen zij meer wisselkoersrisico over hun belegging. Over de verhuisplannen mogen de aandeelhouders deze week overigens niet stemmen. Die staan pas tijdens de najaarsvergadering op de agenda.