AH niet langer genomineerd voor titel Liegebeest na aanpassen verpakking

Beloofde verbete­ring van Primark komt in Eindhoven maar langzaam op gang

13 augustus EINDHOVEN - De verbetering die Primark in Nederland beloofde in de omgang met werknemers, komt mondjesmaat op gang. De 'Ryanair van de kledingindustrie' laat zien dat het werkt om je personeel serieus te nemen. 'Er is een dialoog, maar er is nog een hoop werk.'