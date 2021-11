Ahold Delhaize brengt deel bol.com naar de beurs

Dat kondigde Ahold Delhaize vandaag aan tijdens een beleggersdag. Het zou gaan om de plaatsing van een beperkt aantal aandelen op de beurs in Amsterdam.

Ahold Delhaize heeft het afgelopen jaar de strategische kansen voor bol.com nader bekeken en ziet in een beursgang onder meer toegang tot financiering om bol.com verder te laten groeien. Bol.com zal een belangrijke rol blijven spelen in de strategische samenwerking met andere merken van Ahold Delhaize in de Benelux, benadrukt de onderneming.