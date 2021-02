Ahold zit vertrekkend Etos-directeur dwars bij overstap naar Hema

Ahold Delhaize lijkt niet van plan om Etos-directeur Saskia Egas Reparaz zonder slag of stoot te laten vertrekken naar winkelketen Hema. Volgens NRC houdt het concern haar aan het concurrentiebeding in haar arbeidsovereenkomst.

Egas Reparaz werd twee weken geleden gepresenteerd als dé nieuwe topvrouw van Hema. De nieuwe Hema-eigenaren, de Jumbo-familie van Eerd en investeringsmaatschappij Parcom, konden nog niet vertellen wanneer zij precies zou beginnen. Nu is duidelijk waarom.

Volgens NRC heeft de Etos-directeur een concurrentiebeding, waarin staat dat zij niet meteen mag overstappen naar een bedrijf met activiteiten die concurreren met die van Ahold Delhaize (Etos valt daaronder). Volgens het beding zou ze minstens zes maanden moeten wachten na aflopen van haar contract, voordat ze naar Hema kan overstappen.

Dat betekent dat ze pas in het najaar aan de bak kan. Het geschil zou inmiddels zo hoog zijn opgelopen dat Ahold haar op non-actief heeft gezet, Egas Reparaz heeft op haar beurt advocaten in de arm genomen. Ahold wil inhoudelijk niet reageren. ,,Het is ons beleid om niet met externe partijen situaties van individuele medewerkers te bespreken. Dat doen wij dus ook niet in dit geval”, aldus een woordvoerster van Ahold Delhaize.

Gevoelige snaar

Duidelijk is wel: haar overstap raakt een gevoelige snaar. Niet alleen werkte ze er ruim 20 jaar en zat ze in een leiderschapsteam, waar ook de directeur van Albert Heijn zitting in heeft. Pikanter is: Jumbo-familie Van Eerd is sinds kort mede-eigenaar geworden van Hema. Jumbo is dé concurrent van marktleider Albert Heijn, het belangrijkste dochterbedrijf van Ahold.

Volgens retaildeskundige Paul Moers heeft de ruzie rond het concurrentiebeding alles te maken met de felle concurrentiestrijd tussen AH en Jumbo. ,,Dit gaat over de strijd der giganten die elkaar zo min mogelijk gunnen. Jumbo blijft maar opkruipen en is een geduchte concurrent van Albert Heijn. AH probeert op deze manier Jumbo dwars te zitten.”

Moers denkt dat Ahold het nog knap lastig krijgt om de rechter ervan te overtuigen dat het zijn Etos-directeur terecht houdt aan het concurrentiebeding. ,,Ik vraag mij af waar nu precies die concurrentie in zit? Er is een klein beetje overlap tussen wat Etos en Hema doet. Veel meer dan cosmetica is het niet, en dat is maar een klein deel van wat Hema doet.”

Belangen

Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS, die veel concurrentiebeding zaken behandelt, benadrukt dat de uitkomst van een rechtszaak zeker niet vaststaat. Volgens de arbeidsrechtsjurist is het afhankelijk van wat er in haar contract staat en is het aan de rechter om de belangen van de werkgever en werknemer af te wegen.

,,Maar”, zo zegt hij, ,,als de werkgever de afgelopen jaren niets aan het concurrentiebeding van zijn werknemer heeft veranderd, en het beding zwaarder is gaan drukken omdat zij een hogere functie is gaan bekleden, dan is de kans aanwezig dat de werkgever er geen rechten aan kan ontlenen.”

Volgens Besselink zijn conflicten rond een concurrentiebeding van alle tijden en komt het zeer geregeld tot een rechtszaak. Ook op topniveau is er volgens hem regelmatig sprake van een geschil, máár die ruzies komen bijna nooit naar buiten en leiden zelden tot een rechtszaak. Voorbeelden van zaken zoals nu bij Ahold heeft hij dan ook niet. ,,Vaak zie je dat partijen het onderling oplossen, om reputatieschade of afbreukrisico te voorkomen”, voegt hij eraan toe.