Aholdtopman: ‘Dat wij boodschappen duurder maken uit winstbejag is je reinste onzin’

Rabobank en ABN AMRO gaan in op uitnodi­ging Remkes, grote landbouwbe­drij­ven niet

Rabobank en ABN AMRO gaan in op de uitnodiging die oud-minister Johan Remkes ze heeft gestuurd voor een gesprek over de stikstofcrisis. Vooral Rabobank heeft een grote rol binnen de Nederlandse agrarische sector, waar veel onrust is door de verwachte inkrimping van de veestapel die nodig is om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Grote landbouwbedrijven als Agrifirm en VION sluiten niet aan, laten ze weten.

13:55