Ahrend geeft Ajax-stoelen tweede leven

Eindhovense online cursusverzorger Goodhabitz Europa in

9:44 EINDHOVEN - Hoe breid je een succesvol online cursusbedrijf uit naar het buitenland? Maarten Franken, algemeen directeur van Goodhabitz, doet er niet moeilijk over. "Je reist met een paar man met een grote regelmaat naar Londen. Je praat met mensen die je daar kent en via hen maak je kennis met nog meer mensen. Tot je bij iemand komt waarvan je denkt: ja, die past bij ons. Op dat moment is onze Britse vestiging geboren en kunnen we starten met het uitrollen van onze cursussen in Engeland."